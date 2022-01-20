Мир дизайна и архитектуры переживает новый зеленый ренессанс. Дизайнеры интерьеров и архитекторы учитывают экологичность в своих новых проектах. Появляется все больше примеров этого тренда: глиняные дома напечатаны 3D-методом, биоразлагаемые материалы для строительства, "веганский" дизайн и солнечные панели. Некоторый декор даже изготавливают из еды!

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Продукты, изготовленные из промышленных отходов или переработанного пластика, природное сырье, дома с низким уровнем выбросов становятся новым вызовом грядущего сезона.

Экологичные окна

На рынке все чаще появляются ПВХ системы, изготовленные особым способом. Разработчикам удалось снизить выбросы CO2 посредством использования вторичного сырья при изготовлении профилей.

Особые окна / Фото elledecor

Многофункциональные бутылки

Немецкий бренд True Fruits присоединяется к тенденции апсайклинга, разрабатывая серию аксессуаров, которые позволят повторно использовать красивые стеклянные бутылки как распылители одеколона или баночки для специй.

Великолепный аксессуар / Фото elledecor

Мебель из повторно использованного пластика

Повторно использованные пластиковые отходы стали основой новой серии мебели испанской фирмы Nend.

Невероятная мебель / Фото elledecor

Экологичные материалы

Это новые современные экологические тренды, увлекающие дизайнерский рынок декора для дома. Конструкции мебели производят из сертифицированной древесины, а обивку – из переработанного полиэстера и хлопка.

Продуманные детали / Фото elledecor

Экология у ваших ног

Производители ковров все чаще задумываются о своем экологическом воздействии. К примеру, известная студия ковров Lorena Canals на протяжении многих лет заботится об окружающей среде, используя традиционные методы производства и использования натурального сырья. Теперь компания решила добиться нулевых отходов с помощью коллекции, в которой хлопчатобумажные остатки ее производства перерабатываются для создания новых версий ковров.

Уютно и экологично / Фото elledecor