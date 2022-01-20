Світ дизайну та архітектури переживає новітній зелений ренесанс. Дизайнери інтер’єрів та архітектори зважають на екологічність у своїх нових проєктах. З’являється все більше прикладів цього тренду: глиняні будинки надруковані 3D-методом, біорозкладні матеріали для будівництва, "веганський" дизайн та сонячні панелі. Деякий декор навіть виготовляють з їжі!

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Продукти, виготовлені з промислових відходів або переробленого пластику, природна сировина, будинки з низьким рівнем викидів стають новим викликом прийдешнього сезону.

Екологічні вікна

На ринку все частіше з’являються ПВХ-системи, виготовлені особливим способом. Розробникам вдалося знизити викиди CO2 за допомогою використання вторинної сировини при виготовленні профілів.

Особливі вікна / Фото elledecor

Багатофункціональні пляшки

Німецький бренд True Fruits приєднується до тенденції апсайклінгу, розробляючи серію аксесуарів, які дозволять повторно використовувати красиві скляні пляшки як розпилювачі одеколону, баночки для спецій або ж млинки.

Чудовий аксесуар / Фото elledecor

Меблі з повторно використаного пластику

Повторно використані побутові пластикові відходи стали основою нової серії меблів іспанської фірми Nend.

Неймовірні меблі / Фото elledecor

Екологічні матеріали

Це нові сучасні екологічні тренди, які захоплюють дизайнерський ринок декору для дому. Конструкції меблів роблять із сертифікованої деревини, а оббивку – з переробленого поліестеру та бавовни.

Продумані деталі / Фото elledecor

Екологія біля ваших ніг

Виробники килимів все частіше задумуються про свій екологічний вплив. До прикладу, відома студія килимів Lorena Canals впродовж багатьох років піклується про навколишнє середовище, використовуючи традиційні методи виробництва та використання натуральної сировини. Тепер компанія вирішила досягти нульових відходів за допомогою колекції, в якій бавовняні залишки її виробництва переробляються для створення нових версій килимів.

Затишно та екологічно / Фото elledecor