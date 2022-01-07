Идеальное решение: как выглядит коттедж, который впишется в любой город

Коттедж – отличное решение для тех, кто хочет насладиться жизнью в собственном доме, но не хочет отказываться от возможностей города. Дизайнеры создают решения, которые просто дышат гармонией.

Студия Phidias Indonesia представила проект великолепного городского коттеджа, который станет прекрасным выбором для личной жизни. Дом площадью 200 квадратных метров выглядит отличным вариантом для любой семьи.

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Дом расположен на участке с острым углом, но благодаря своей форме может похвастаться разноплановостью видов. Дизайнерам удалось использовать площадь земли так, чтобы дом был не только комфортным, но и радовал эстетической привлекательностью.

Коттедж подходит для любой локации / Фото Archdaily

На первом этаже расположены гостиная, столовая, одна спальня и компактный внутренний дворик, ставший связующим природным пространством. Он обеспечивает не только уютную атмосферу, но и большое количество природного света.

Нетипичная конструкция дома – еще одна "изюминка" от дизайнеров / Фото Archdaily

Второй этаж создан для личной жизни. Здесь есть три спальни и две большие туалеты. Благодаря большим окнам жители могут наслаждаться видами в любое время.

Просторный и уютный интерьер / Фото Archdaily

Этот коттедж – отличная опция для тех, кто всегда мечтал о собственном доме, но не хочет расставаться с динамикой города. Он станет островком для наполнения сил перед новыми свершениями.