Британские архитекторы из Heatherwick Studio представили невероятный проект, который планируют реализовать в будущем. The Leaf – это многоуровневое общественное пространство, которое хотят построить вблизи Олимпийского стадиона в Сеуле.

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Общественное пространство будущего / Фото Archdaily

Проект на реке Хан имеет форму восьмиугольной звезды. Попасть на него из парка можно будет через пешеходную дорожку. В рамках проекта парк также хотят обновить и трансформировать. Этим займутся команды Benoy, Populous, DA Architecture Group и NOW Architects.

Эффектная установка усиливает визуальный эффект / Фото Archdaily

Кроме общественных пространств плавучий пирс будет иметь место для проведения событий и аудиторию, которая будет покрыта волнистой крышей и займет центральное место на острове.

The Leaf – это особый проект, который сможет претендовать на звание лучшего в мире. В настоящее время проект рассматривают местные власти, после чего строители приступят к его реализации.