Британські архітектори з Heatherwick Studio представили неймовірний проєкт, який планують втілити у майбутньому. The Leaf – це багаторівневий громадський простір, який хочуть збудувати поблизу Олімпійського стадіону в Сеулі.

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Громадський простір майбутнього / Фото Archdaily

Проєкт на річці Хан має форму восьмикутної зірки. Потрапити на ньго з парку можна буде через пішохідну доріжку. У рамках проєкту парк також хочуть оновити та трансформувати. Цим займуться команди Benoy, Populous, DA Architecture Group та NOW Architects.

Ефектна інсталяція підсилює візуальний ефект / Фото Archdaily

Окрім громадських просторів плавучий пірс матиме простір для проведення подій та аудиторію, яка буде покрита хвилястим дахом та займе центральне місце на острові.

The Leaf – це особливий проєкт, який зможе претендувати на звання найкращого у світі. Наразі проєкт розглядає місцева влада, після чого будівельники розпочнуть його реалізацію.