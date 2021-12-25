Архитектурное бюро HASTINGS Architecture смогло создать рабочее пространство, получившее много наград. Прекрасным местом для своей команды может похвастаться компания UTA Offices.
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Вдохновение среди большого города / Фото Archdaily
Новое пространство спроектировано таким образом, чтобы отражать ценности компании. С первого взгляда у клиентов должно возникать чувство доверия и дружелюбия.
Здесь проходят горячие совещания / Фото Archdaily
В общей сложности коворкинг имеет площадь 1400 квадратных метров. Здесь есть 22 частных офиса, 36 индивидуальных рабочих мест, кухня и много локаций, где можно обменяться идеями или просто отдохнуть.
Комфортное место найдет каждый / Фото Archdaily
Команде HASTINGS Architecture удалось создать пространство, в котором каждый сможет раскрыть свой потенциал и будет хотеть покорять новые вершины.