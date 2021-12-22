Студия Isern Serra представила офис для эффективной командной работы в Барселоне. Это пространство не оставит равнодушным никого, кто привык работать в офисе.

Читайте также Фантастический парк и читальня: в США воплотили невероятный проект общественного пространства

Пространство принадлежит для Fuego Camina Conmigo – крупному креативному рекламному агентству, которое хотело обновить свою штаб-квартиру.

Креатив – главный акцент пространства / Фото Archdaily

Здесь есть несколько конференц-залов и комнат для переговоров и тихой работы. Что касается зон общего пользования, то особого внимания заслуживает кухня, которая стала местом для общения и обмена идеями.

Общие зоны объединяют идеи / Фото Archdaily

Весь офис пропитан специфической динамикой. Она была использована для разгона креативности и фантазии.

Вдохновляющая атмосфера / Фото Archdaily

Офис рассчитан на активную работу 100 человек. Благодаря работе дизайнеров, каждый здесь будет чувствовать себя максимально творчески и комфортно.

Место, где хочется творить / Фото Archdaily

Новый офис в Барселоне – это пример заботы о работниках и их эмоциональном ресурсе. Творческая работа требует особого состояния, и удачный интерьер – отличный фундамент для его продолжительной поддержки.