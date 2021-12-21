Студия Adjaye Associates представила свое творение в американском городе Винтер Парк. Его воплощение должно вдохновить общины по всему миру.

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Новый парк с библиотекой – это расширение возможностей сообщества для обучения, общения и обмена опытом. Новый хаб задуман как микросело, в котором каждый будет чувствовать себя комфортно и вдохновенно.

Задержаться здесь – всегда отличная идея / Фото Archdaily

Здесь есть двухэтажная библиотека, центр для мероприятий с террасами на крыше и гостиная, которая является объединяющим пространством. Каждая зона проекта продумана до малейших мелочей.

От прогулки по территории вряд ли кто-то откажется / Фото Archdaily

Озеро Мендсен – центральный упор проекта. Территория позволяет насладиться его красотой, а здание спроектировано таким образом, чтобы с террас открывался просто потрясающий вид на территорию.

Здесь можно организовать любые активности / Фото Archdaily

Этот проект – яркий пример заботы об общине, который вдохновляет на постоянное усовершенствование и позволяет строить крепкие общественные отношения.