Студія Adjaye Associates представила своє творіння в американському місті Вінтер Парк. Його втілення має надихнути громади по всьому світу.

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Новий парк з бібліотекою – це розширення можливостей супсільства для навчання, спілкування та обміну досвідом. Новий хаб задуманий як мікросело, в якому кожен буде почуватися комфортно та натхненно.

Затриматися тут – завжди чудова ідея / Фото Archdaily

Тут є двоповерхова бібліотека, центр для заходів з терасоб на даху та вітальня, яка є об'єднуючим простором. Кожна зона проєкту продумана до найменших дрібниць.

Від прогулянки територією навряд чи хтось відмовиться / Фото Archdaily

Озеро Мендсен – центральний акцент проєкту. Територія дозволяє насолодитися його красою, а будівля спроєктована таким чином, щоб з терас відкривався просто приголомшливий вид на територію.

Тут можна організувати будь-які активності / Фото Archdaily

Цей проєкт – яскравий приклад турботи про громаду, який надихає на постійне вдосконалення та дозволяє будувати міцні суспільні стосунки.