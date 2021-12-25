Архітектурне бюро HASTINGS Architecture змогла створити робочий простір, який отримав багато нагород. Чудовим місцем для своєї команди може похизуватися компанія UTA Offices.

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Натхнення серед великого міста / Фото Archdaily

Новий простір спроєктований таким чином, щоб відображати цінності компанії. З першого погляду в клієнтів має виникати відчуття довіри та приязні.

Тут відбуваються гарячі наради / Фото Archdaily

Загалом коворкінг має площу 1400 квадратних метрів. Тут є 22 приватні офіси, 36 індивідуальних робочих місць, кухня та багато локацій, де можна обмінятися ідеями або просто відпочити.

Комфортне місце знайде кожен / Фото Archdaily

Команді HASTINGS Architecture вдалося створити простір, в якому кожен матиме можливість розкрити свій потенціал та матиме бажання підкорювати нові вершини.