Бегство к природе: невероятное уютное жилье для жизни среди леса

Пандемия COVID-19 заставила нас пересмотреть отношение к ежедневным потребностям и собственному жилью. Все большую популярность набирает тренд выбора жизни вблизи природы.

Студия Daab Design представила свое видение спокойной жизни за городом. Pine Nut – это завершенный проект, который может вдохновить многих начать новую страницу своей жизни.

Интересно Удивляет и восхищает: как выглядит сооружение в форме треугольника

Дом, окутанный природой / Фото Dezeen

Лондонские архитекторы создали невероятное убежище на юге Франции. Деревянная кабина прекрасно вписывается в окружающую среду.

Наслаждение пейзажами / Фото Dezeen

Домик имеет площадь всего 35 квадратных метров. Он задуман как простор для живописи и гостевой дом. Здесь есть все, что нужно для комфортного времяпрепровождения.

Территория вдохновения / Фото Dezeen

Деревянный приют среди природы – это одна из лучших опций для динамичного современного мира. Она позволит не потерять себя и черпать энергетические ресурсы прямо из невероятного окружения.