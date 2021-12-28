Лучшим решением станет комбинация нескольких лицевых элементов. Вы получите дизайн интерьера, который был наиболее моден и желателен в 90-х.

Актуально Неповторимая оригинальность: сочетание кирпича и природы во вьетнамской кофейне

Ключевые признаки стиля

Большая, массивная мебель. Прямоугольные стеновые гарнитуры, удобные лаунж-гарнитуры из темного дерева. Большинство мебели из 90-х – это эффектные и массивные модели, имеющие мало общего с популярными сегодня скандинавскими решениями.

Облицовка. В 1990-х поляки с энтузиазмом покрывали стены своих квартир вагонкой, а потолки – кессонами.

Линолеум и ковры. Полы в кухнях и коридорах квартир 90-х годов очень часто покрывали линолеумом, а в комнатах охотно использовали мягкие ковры.

Особый стиль / Фото homebook

Почему возвращается стиль 90-х

Тенденции дизайна интерьера 2022 года очень укоренены в винтажном и ретро-стиле. В следующем году самые модные интерьеры будут вдохновлены в предыдущие десятилетия. Речь идет не только о 90-х, но и 80-70-х.

Последние тенденции также способствуют использованию в интерьере предметов с душой и особенной историей. Если вы хотите украсить свою квартиру модно и стильно, обратите внимание на мебель, которая была подержана. Ее можно найти на блошином рынке или на чердаке у бабушки или тети. После ремонта эти старинные вещи станут настоящими жемчужинами интерьера, которые дополнят ваш интерьер 90-х годов.

Вырезная эстетика / Фото homebook

Стиль 90-х: какие элементы следует вводить в современный интерьер

Настенные блоки

Эта мебель из лакированного дерева или мебельной доски снова в моде! Эти виды шкафов не только очень стильны и отлично дополняют винтажную композицию, но и очень практичны. Они зарекомендуют себя как место хранения одежды, книг и элегантной посуды.

Массивные столы

Большие тяжелые столы, взятые прямо из интерьера 90-х, гораздо практичнее маленьких журнальных столиков, которые сегодня очень часто встречаются в интерьерах. Маленького столика уже недостаточно, когда на него нужно поставить больше 3 – 4 чашек и тарелок с печеньем.

Воспроизведение ретро-стиля / Фото homebook

Обои с рисунком

В 1990-х годах обои с рисунком доминировали на стенах многих квартир рядом с вагонкой. Очень распространены были цветочные обои с серебристыми элементами.