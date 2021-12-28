Найкращим рішенням буде комбінація кількох особових елементів. Ви отримаєте дизайн інтер’єру, який був найбільш модним і бажаним у 90-х.

Актуально Неповторна оригінальність: поєднання цегли та природи у в'єтнамській кав'ярні

Ключові ознаки стилю

Великі, масивні меблі. Прямокутні стінні гарнітури, зручні лаунж-гарнітури з темного дерева. Більшість меблів з 90-х – це ефектні і масивні моделі, які мають мало спільного з популярними сьогодні скандинавськими рішеннями.

Обшивка. У 1990-х поляки з ентузіазмом покривали стіни своїх квартир вагонкою, а стелі — кесонами.

Лінолеум і килими. Підлоги в кухнях і коридорах квартир 90-х років дуже часто покривали лінолеумом, а в кімнатах охоче використовували м’які килими.

Особливий стиль / Фото homebook

Чому повертається стиль 90-их

Тенденції дизайну інтер’єру 2022 року дуже вкорінені у вінтаж і ретро стиль. У наступному році наймодніші інтер’єри будуть натхненні попередніми десятиліттями. Мова йде не тільки про 90-ті, а й 80-70-ті.

Останні тенденції також сприяють використанню в інтер’єрі предметів з душею та своєю особливою історією. Якщо ви хочете прикрасити свою квартиру модно і стильно, зверніть увагу на меблі, які були вживані. Їх можна знайти на блошиному ринку або на горищі у бабусі чи тітки. Після ремонту ці старовинні речі стануть справжніми перлинами інтер’єру, які доповнять ваш інтер’єр 90-х років.

Вирізна естетика / Фото homebook

Стиль 90-х: які елементи варто вводити в сучасний інтер'єр

Настінні блоки

Ці меблі з лакованого дерева або меблевої дошки знову в моді! Ці види шаф не тільки дуже стильні і чудово доповнюють вінтажну композицію, але і дуже практичні. Вони зарекомендують себе як місце для зберігання одягу, книг і елегантного посуду.

Масивні столи

Великі важкі столи, взяті прямо з інтер’єру 90-х, набагато практичніші маленьких журнальних столиків, які сьогодні дуже часто зустрічаються в інтер’єрах. Маленького столика вже недостатньо, коли на нього потрібно поставити більше 3 – 4 чашки і тарілок з печивом.

Відтворення ретро стилю / Фото homebook

Шпалери з малюнком

У 1990-х роках шпалери з малюнком домінували на стінах багатьох квартир поряд з вагонкою. Дуже поширеними були квіткові шпалери з сріблястими елементами.