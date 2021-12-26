Неповторна оригінальність: поєднання цегли та природи у в'єтнамській кав'ярні

Кав'ярня – це особливе місце, яке має спонукати до душевних розмов та натхненної роботи. Без відповідного інтер'єру досягнути такого ефекту просто неможливо.

Студія Red5studio представила кав'ярню Anh Coffee Roastery. Новий заклад стане новою окрасою архітектури В'єтнаму.

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Кав'ярня у самісінькому центрі Сайгона вражає своїм дизайном. Яскравий простір одразу виділяється на тлі місцевої архітектури.

Місце для натхнення та відпочинку / Фото Archdaily

Кав'ярня поділена на 3 зони. Посмакувати кавою та насолодитися атмосферою можна на відкритому майданчику, всередині закладу та на відкритій терасі, що розташована на 2 поверсі.

Оригінальний дизайн / Фото Archdaily

Основними матеріалами стали цегляні блоки та дерево. За задумом дизайнерів, це поєднання утворило особливу гармонію кольорів та вражень.

Природа – незамінний атрибут затишних просторів / Фото Archdaily

Заклад Anh Coffee Roastery став втіленням традицій, в якому кожен сантиметр простору просякнутий натхненням.