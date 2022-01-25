Вибір дверей у новому сезоні залишається незмінним – у тренді двері прихованого монтажу. Як і всі компоненти інтер'єру, вони мають багато нюансів, які просто необхідно знати.

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Двері з прихованою рамою – це стриманий елемент декору. Це різновид дверного полотна, в якому прихована дверна коробка, що відповідає за стійкість і герметичність. Завдяки цьому прямий край стулок у закритому стані утворює однорідну поверхню з площиною стіни. Це особливо помітно, якщо обидва елементи покриті однаковою обробкою.

Круті деталі / Фото homebook

Цей тип дверей відрізняється ще одним важливим елементом. Це приховані петлі, які ідеально вписуються в отвір, не стирчать і не псують однорідну поверхню стулок. В результаті рішення повністю зливається з облаштуванням кімнати.

Для того, щоб приховати двері, можна використати кілька способів. Перш за все поверхню слід підготувати до різних видів обробки: фарбування, поклейку шпалер, нанесення декоративної штукатурки або наклеювання ефектних декорацій.

Функціональний дизайн / Фото Voster

Також можуть стати в пригоді стінові панелі, конструкції, що імітують бетон, елегантна ліпнина або класична вагонка. Однак пам’ятайте, що всі застосовувані застосування не повинні перевищувати максимально допустиме навантаження.

Продумуючи дизайн таких дверей слід пам’ятати, що вони встановлюються на підготовлену поверхню: плитку чи ламінат. Тільки потім можна штукатурити та шпаклювати стіни.

Чарівні деталі / Фото my loft

Такі двері потребують особливого догляду. При неправильному обслуговуванні можуть виникнути тріщини у тому місці, де коробка прилягає до стіни.