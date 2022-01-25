Выбор дверей в новом сезоне остается неизменным – в тренде дверь скрытого монтажа. Как и все компоненты интерьера, у них много нюансов, которые просто необходимо знать.

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Дверь со скрытой рамой – это сдержанный элемент декора. Это разновидность дверного полотна, в котором скрыта дверная коробка, отвечающая за стойкость и герметичность. Благодаря этому прямой край створок в закрытом состоянии образует однородную поверхность с плоскостью стены. Это особенно заметно, если оба элемента покрыты одинаковой обработкой.

Крутые детали / Фото homebook

Этот тип двери отличается еще одним важным элементом. Это скрытые петли, идеально вписывающиеся в отверстие, не торчащие и не портящие однородную поверхность створок. В результате решение полностью сливается с обустройством комнаты.

Для того чтобы скрыть дверь, можно использовать несколько способов. Прежде всего поверхность следует подготовить к разным видам отделки: покраске, поклейку обоев, нанесение декоративной штукатурки или наклеивания эффектных декораций.

Функциональный дизайн / Фото Voster

Также могут пригодиться стеновые панели, имитирующие бетон конструкции, элегантная лепнина или классическая вагонка. Однако помните, что все применяемые приложения не должны превышать максимально допустимую нагрузку.

Продумывая дизайн такой двери следует помнить, что она устанавливается на подготовленную поверхность: плитку или ламинат. Только потом можно штукатурить и шпаклевать стены.

Волшебные детали / Фото my loft

Такая дверь нуждается в особом уходе. При неправильном обслуживании могут возникнуть трещины в том месте, где коробка прилегает к стене.