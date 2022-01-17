З новим сезоном приходить повна трансформація тенденцій. Модна кухня 2022 року виділяється своїм кольором. Світлі тони замінять популярні раніше насичені відтінки.

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Модні кухні 2022 року ви впізнаєте не тільки за оригінальними колірними поєднаннями. Це також ера моноколірності: комбінації тонально схожих відтінків або аранжування, повністю підпорядковані одному кольору. Такі кольори славляться своєю простотою, тому вони "добре почуваються" у мінімалістичних стилізаціях, можуть оптично збільшити простір, а головне – гарантують враження повної цілісності.

Особливий стиль / Фото pinterest

"Дерев'яна" тенденція настільки популярна, що можна розглянути будь-які деталі з цього матеріалу: дерев’яна плитка на підлозі або меблі з фасадами, що імітують дубовий малюнок. У тренді будуть будь-які дерев’яні аксесуари, ефектні ламелі та перегородки.

Неймовірні деталі / Фото pinterest

У трендах 2022 року особливо виділяються два відтінки цього благородного матеріалу. Одним з них є колір дуба сономи, розквіт якого припав на кінець 20 століття. Це світлий бежевий відтінок з інтенсивно вираженими кільцями. Він має універсальний характер і добре підійде як в маленьких, так і у великих квартирах. Це не тільки висвітить їх, але й створить враження оптичного збільшення.

Чарівний простір / Фото pinterest

Міцні матеріали є запорукою успіху облаштування. Це в першу чергу міцний кварцовий агломерат або граніт. Якщо використовувати їх у вигляді стільниць, то можете бути впевнені, що їх поверхня не буде пошкоджена жодними експериментами. У 2022 році мармур також повертається в моду – особливо з привабливим переплетенням прожилок і сильними, насиченими кольорами.

Захопливий інтер’єр / Фото pinterest