Архітектурна група Shaygan Gostar закінчила будівництво затишної невеличкої хатини на березі мальовничого озера. У проєкті вдалося поєднати історичну самобутність та сучасний комфорт.
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Місцева архітектура бере свій початок у районах, де оселилися селяни. Всі компоненти для будівництва споруди були підготовлені з природи місцевого регіону.
Дивовижна споруда / Фото archdaily
Площа хатини складає 50 квадратних метрів. Цього виявилося достатньо, щоб створити дуже затишний простір.
Чарівне місце / Фото archdaily
Проєкт зведено на ділянці поблизу сільськогосподарських угідь. Саме тому було обрано місце з видом на дамбу та навколишній ландшафт.
Неймовірна архітектура / Фото archdaily
Для покрівлі обрали солому та глина, щоб остаточно виразити самобутність цього місця. Довгий двосхилий дах був створений у формі каюти, щоб бути наближеним до типології сільського житла.
Приваблива хатина / Фото archdaily