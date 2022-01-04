Деякі з них підійдуть навіть у вологій зоні, інші варіанти можна комбінувати із плиткою. Запропоновані нижче ідеї допоможуть створити красивий зовнішній вигляд, у якому буде поєднуватися комфорт і функціональність.

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Фарба

Фарбування стін – перевірений спосіб отримати дешеву ванну кімнату без плитки. У порівнянні з іншими матеріалами фарба є недорогим продуктом, а саме фарбування не вимагає особливих навичок. Замість того, щоб передавати цю роботу професіоналам, ви можете виконати її самостійно, зменшивши таким чином витрати на оплату праці.

Чи є фарба практичним рішенням замість плитки? Так, але тільки в тому випадку, якщо стіни пофарбовані відповідним засобом. У ванній кімнаті слід використовувати якісні латексні та керамічні фарби.

Увага! Постійний контакт з водою може пошкодити будь-яке, навіть найміцніше, лакофарбове покриття, тому фахівці радять замінювати фарбу іншим матеріалом у чутливих місцях – на стіні в душовій або за ванною.

Нетипові рішення / Фото unsplash

Бетон

Декоративний бетон – один з наймодніших оздоблювальних матеріалів. Він добре працює у вологих приміщеннях, таких як ванна або туалет.

Для обробки стін підійдуть бетонні плити і декоративна штукатурка у вигляді густої маси. Перші відрізняються довговічністю і природним зовнішнім виглядом, але через значну вагу вимагають спеціальної збірки. Декоративна штукатурка коштує дешевше, дає ефект гладкої поверхні без стиків і не обтяжує стіни. На жаль, вона більш схильна до стирання і пошкоджень. Через специфічний мікроклімат у ванній кімнаті обидва матеріали потребують додаткового захисту: бетонні плити слід просочити засобом захисту від вологи, а декоративну штукатурку пофарбувати спеціальним лаком. Завдяки цим заходам стіни будуть легко митися та будуть стійкими до води.

Особливий стиль / Фото Homedit

Шпалери

Фарбування – не єдиний спосіб отримати дешеву ванну кімнату без плитки. Монтаж шпалер – недороге і дуже привабливе рішення. Щоб уникнути розчарувань, вибирайте виріб з конкретними властивостями: миється, водонепроникний і довговічний.

Чарівна класика / Фото House Beautiful