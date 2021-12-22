Коли потрібно зробити маленький простір максимально функціональним – без помилок не обійтися. Знайти баланс між бажаннями та реальними потребами не так вже й легко.
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Але якщо не мінімізувати помилки, то постраждає не лише вигляд інтер'єру, а також його функціональні можливості. Давайте поглянемо, які помилки найбільш поширені.
Затишок – це кількість меблів
Доволі часто побутує думка, що велика кількість меблів сприяє затишній атмосфері. Але це далеко не так. Перевантаженість простору діє абсолютно протилежним чином – створює почуття скованості.
Меблів не має бути забагато / Фото Pinterest
Для комфортного пеерсування треба як мінімум 90 сантиметрів вільного простору. Зменшите цей параметр – пожертвуєте загальною атсмосферою.
Один комплект
Доволі часто власники квартир хочуть придбати меблі "одного комплекту". На їхню думку, це дозволить витримати загальний стиль однорідним.
Вдала взаємодія не означає однакові меблі / Фото Pinterest
У результаті в кімнаті опиняється суцільний масив меблів, який не сприєя жодним позитивним характеристикам. Сучасний вибір меблів дозволяє бути гнучким та знайти вдале рішення, який й би стиль та колірну гаму ви б не обрали.
Всі меблі – до стінки
Логіка начебто підказує, що якщо розташувати усі меблі біля стін – всередині кімнати залишиться максимально багато вільного простору. Цей стереотип має давню історію, коли "комуналки" були маленькими, а меблі – великими та масивними.
Вдале зонування – запорука успіху / Фото Pinterest
Сьогодні ж акцент потрібно робити не на звільненні простору, а на його вдалому зонуванні. Заставлені стіни – радянське надбання, якого варто позбуватись. Квартира має бути світлою, затишною та функціональною.