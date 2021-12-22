Когда нужно сделать маленькое пространство максимально функциональным – без ошибок не обойтись. Найти баланс между желаниями и реальными потребностями не так уж легко.

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Но если не минимизировать ошибки, то пострадает не только вид интерьера, но и его функциональные возможности. Давайте посмотрим, какие ошибки наиболее распространены.

Уют – это количество мебели

Довольно часто существует мнение, что большое количество мебели способствует уютной атмосфере. Но это далеко не так. Перегруженность пространства действует совершенно противоположным образом – создает чувство скованности.

Мебели не должно быть слишком много / Фото Pinterest

Для комфортного перемещения нужно как минимум 90 сантиметров свободного пространства. Уменьшите этот параметр – пожертвуете общей атсмосферой.

Один комплект

Довольно часто владельцы квартир хотят приобрести мебель одного комплекта. По их мнению, это позволит выдержать общий стиль однородным.

Удачное взаимодействие не означает одинаковую мебель / Фото Pinterest

В результате в комнате оказывается сплошной массив мебели, который не способствует никаким положительным характеристикам. Современный выбор мебели позволяет быть гибким и найти удачное решение, какой бы стиль и цветовую гамму вы бы не выбрали.

Вся мебель – к стене

Логика вроде бы подсказывает, что если расположить всю мебель у стен – внутри комнаты останется максимально много свободного пространства. Этот стереотип имеет давнюю историю, когда "коммуналки" были маленькими, а мебель – большой и массивной.

Удачное зонирование – залог успеха / Фото Pinterest

Сегодня же акцент нужно делать не на освобождении пространства, а на его удачном зонировании. Заставленные стены – советское достояние, от которого следует избавляться. Квартира должна быть светлой, уютной и функциональной.