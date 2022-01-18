Казковий світ: як прикрасити дитячу кімнату

Діти привносять у доросле життя багато тепла, сміху та радості. Тому кімната малюка повинна бути такою ж – затишною, світлою і наповненою веселощами та безтурботною атмосферою.

Інколи попри всі старання батьків дитяча кімната стає не простором для ігор, а захламленим приміщенням. Це може бути пов’язано з невеликим вікном або поганою організацією кімнати.

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Звичайно, білий – оптимальний колір у всій колірній палітрі. Це дуже світлf, ніжнf і нейтральна гама, тому ідеально підходить для дитячої кімнати, як для хлопчика, так і для дівчинки. Рекомендуємо прикрасити похмуре приміщення відтінками пудингу, бежевим або сонячно-жовтим.

Чарівна кімната / Фото pinterest

Щоб кімната малюка не була надто одноманітною, одну зі стін можна прикрасити шпалерами або іншими різнокольоровими аксесуарами. Це може бути яскрава гірлянда або чарівна настінна графіка.

Неймовірний простір / Фото pinterest

Якщо в кімнаті дитини мало природного світла, спробуйте організувати функціональне штучне освітлення. Звичайно, чим більше джерел світла, тим краще! Лампочки, розміщені на різній висоті і в різних точках кімнати, створять затишну атмосферу і зроблять простір оптично більшим.

Затишок і комфорт / Фото pinterest

У темній дитячій кімнаті буде вітатися все, що відбиває світло. Тому дзеркала мають стати першим вибором. Це дуже простий і перевірений спосіб не тільки оптично збільшити простір, але і внести в нього максимум світла та додати радосних відтінків.

Все для малечі / Фото pinterest

Ефектні дзеркала можуть прикрасити, наприклад, двері вбудованої шафи або створити мозаїку на стіні у формі вагонки. Яскраві, прості меблі з блискучими фасадами також підійдуть в темній кімнаті. Ви можете додатково підсвітити верхню частину шафи, комод або полиці сучасними світлодіодними стрічками.