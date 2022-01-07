Ідеальне рішення: як виглядає котедж, який впишеться у будь-яке місто

Котедж – чудове рішення для тих, хто хоче насолодитися життям у власному домі, але не хоче відмовлятися від можливостей великого міста. Дизайнери створюють рішення, які просто дихають гармонією.

Студія Phidias Indonesia представила проєкт чудового міського котеджу, який стане прекрасним вибором для приватного життя. ДІм площею 200 квадратних метрів виглядає чудовим варіантом для будь-якої сім'ї.

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Дім розташований на ділянці з гострим кутом, але завдяки своїй формі може похизуватися різноплановістю видів. Дизайнерам вдалося використати площу землі так, щоб будинок був не лише комфортним, а й тішив естетичною привабливістю.

Котедж пасуватиме до будь-якої локації / Фото Archdaily

На першому поверсі розташовані вітальня, їдальня, одна спальня та компактний внутрішній дворик, який став сполучним природнім простором. Він забезпечує не лише затишну атмосферу, а й велику кількість природного світла.

Нетипова конструкція дому – ще одна "родзинка" від дизайнерів / Фото Archdaily

Другий поверх створений для приватного життя. Тут є три спальні та дві великі вбиральні. Завдяки великим вікнам мешканці можуть насолоджуватися видами у будь-який час.

Просторий та затишний інтер'єр / Фото Archdaily

Цей котедж – чудова опція для тих, хто завжди мріяв про власний будинок, але не хоче розставатися з динамікою міста. Він стане острівцем для наповнення сил перед новими звершеннями.