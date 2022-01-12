Найпоширеніші проблеми, пов’язані зі шпалерами, це відклеювання, шви, бульбашки і пухирі, які можуть з’явитися на поверхні.

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Здавалося б, під час ремонту все було зроблено правильно, але все одно сталося лихо. Некрасиві стики чи відклеєні шпалери – не той результат, якого очікуєш.

Популярні причини відклеювання шпалер

Дефект стін. Перш ніж приступити до поклейки шпалер, необхідно ретельно оглянути всі поверхні, видалити погану штукатурку та навіть найменші тріщини.

Стіни були не підготовлені належним чином. На них є залишки старих шпалер або плями фарби. Ще гірше, якщо стіни попередньо не прогрунтовані, а це обов'язковий етап при правильному монтажі шпалер.

Практична обробка стін / Фото pinterest

Недотримання технології та інструкцій. Проблема скоріше для професіоналів, ніж для новачків. Вони думають, що вже все знають, тому не читають рекомендації, а все ж у кожного виробника можуть бути свої правила використання конкретних оздоблювальних матеріалів.

Особливу увагу слід приділити процесу висихання після наклеювання шпалер. Щоб шпалери не відклеїлися, стежте за тим, щоб волога в кімнаті не випаровувалася дуже швидко: перші кілька днів не відкривайте двері та вікна, уникайте протягів та прямих сонячних променів.

Красивий інтер’єр / Фото pinterest

Як поклеїти шпалери, щоб вони не відвалилися?

Не економте на оздоблювальних матеріалах, завжди обирайте сертифіковані шпалери хорошої якості. Не починайте клеїти, поки досконало не вивчите всю інструкцію. Щоб якісно провести ремонт, вам обов’язково потрібно мати спеціальні шпателі та валики. Тримайте під рукою достатній запас чистих ганчірок, щоб швидко видалити клей.

Чудовий простір / Фото pinterest

Чому виникають зазори між шпалерами: усадка шпалер;

неправильна технологія наклеювання;

технічні помилки, обумовлені ​​недосвідченістю.

Яскраво та функціонально / Фото pinterest

Як приховати шви між шпалерами

Завжди можна пофарбувати поверхню. Цей спосіб дуже трудомісткий, тому майстри часто вдаються до вирішення проблеми затіркою, призначеною для заповнення щілин між фрагментами керамічної плитки. Для цього затирку змішують з відтінком відповідного кольору. Потім щілини акуратно заповнюються розчином.

Ще одна варіант – заповнити шви сумішшю клею і фрагментів шпалер з лицьового боку. При цьому за допомогою наждачного паперу видаліть частинки верхнього шару шпалер від непотрібної обрізки тканини, змішайте їх клеєм і загерметизуйте зазор отриманою сумішшю.

Також можна замаскувати шви між шпалерами спеціальними панелями і планками, які стануть додатковим акцентом в оформленні кімнати.