Модельєр Хорхе Васкес відреставрував провінційну резиденцію, яка займає цілий хутір. Привабливий маєток розташований у мальовничій місцевості Галіція. Цей зелений регіон Іспанії лежить на узбережжі Атлантичного океану.

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Фермерський будинок, який вдалося відреставрувати, налічує понад 300 років. На той час він належав графу де ла Маза.

Захоплива велич / Фото elledecor

Наполеглива реабілітація була проведена завдяки моєму батькові та моєму брату. Без них цей проєкт був би неможливим. Саме вони допомогли відтворити ключові історичні деталі,

– пояснює Хорхе Васкес.

Чарівні деталі / Фото elledecor

Приміщення було повністю відремонтовано, також тут змінили внутрішнє планування. Кімнати ніби огортаються навколо старовинного каміна.Старі та нові предмети ідеально поєднуються, щоб створити теплу та дуже комфортну обстановку.

Захопливий вигляд / Фото elledecor

Щоб зберегти місцеву ідентичність, для підлог і столярних виробів були використані оброблене іржею кування та каштанове дерево.

Неймовірний стиль / Фото elledecor

Зелень, що панує на вулиці, вносить в будинок різноманітні квіткові композиції. Тканини та оббивка, килими, пледи або штори ідеально доповнюють загальну атмосферу.

Більше фото запаморочливого маєтку: