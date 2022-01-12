Самые распространенные проблемы, связанные с обоями, это отклеивание, швы, пузыри и волдыри, которые могут появиться на поверхности.
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Казалось бы, во время ремонта все было сделано правильно, но все равно случилась беда. Некрасивые стыки или отклеенные обои – не тот результат, которого ожидаешь.
Популярные причины отклеивания обоев
Дефект стен. Прежде чем приступить к поклейке обоев, необходимо тщательно осмотреть все поверхности, удалить плохую штукатурку и даже малейшие трещины.
Стены были не подготовлены должным образом. На них есть остатки старых обоев или пятна краски. Еще хуже, если стены предварительно не обработаны грунтовкой, а это обязательный этап при правильном монтаже обоев.
Практичная отделка стен / Фото pinterest
Несоблюдение технологии и инструкции. Проблема скорее для профессионалов, чем для новичков. Они думают, что уже все знают, поэтому не читают рекомендации, но все же у каждого производителя могут быть свои правила использования конкретных отделочных материалов.
Особое внимание следует уделить процессу высыхания после наклеивания обоев. Чтобы обои не отклеились, следите за тем, чтобы влага в комнате не испарялась очень быстро: первые несколько дней не открывайте двери и окна, избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей.
Красивый интерьер / Фото pinterest
Как поклеить обои, чтобы они не отвалились?
- Не экономьте на отделочных материалах, всегда выбирайте сертифицированные обои хорошего качества.
- Не начинайте клеить, пока досконально не изучите всю инструкцию.
- Чтобы качественно провести ремонт, вам обязательно нужно иметь специальные шпатели и валики.
- Держите под рукой достаточный запас чистых тряпок, чтобы быстро удалить клей.
Прекрасное пространство / Фото pinterest
Ярко и функционально / Фото pinterest
Как скрыть швы между обоями
Всегда можно покрасить поверхность. Этот способ очень трудоемок, поэтому мастера часто прибегают к решению проблемы затиркой, предназначенной для заполнения щелей между фрагментами керамической плитки. Для этого затирку смешивают с оттенком цвета. Затем щели аккуратно заполняются раствором.
Еще один вариант – заполнить швы смесью клея и фрагментов обоев с лицевой стороны. При этом с помощью наждачной бумаги удалите частицы верхнего слоя обоев от ненужной обрезки ткани, смешайте их клеем и загерметизируйте зазор полученной смесью.
Также можно замаскировать швы между обоями специальными панелями и планками, которые станут дополнительным акцентом в оформлении комнаты.