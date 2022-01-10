Стіни – це магніт, де любить накопичуватися пил та спотворювати оселю. Якщо ми хочемо, щоб дім був чистим, час від часу потрібно приділяти трохи уваги прибиранню закутків. Як видалити пил зі стін? Давайте перевіримо!

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Почнемо з того, що компоненти пилу надходять як зовні, так і утворюються всередині вашого будинку. Лише одне відкриття вікна або дверей призведе до того, що у вашу квартиру потрапить багато пилу та інших дрібних частинок.

Навіть після прогулянки на взутті ви принесете багато частинок ґрунту та іншого бруду. Вихлопні гази та шини автомобілів утворюють масу молекул і хімічних сполук, а влітку крізь відчинене вікно буде залітати багато пилку рослин, не кажучи вже про комах. Всі ці частинки бруду осідають у квартирі. Одне із перших місць, які рідко прибирають – це стіни.

Небезпечний бруд / Фото pexels

Навіть якщо їх покрити стіни штукатуркою, з часом на нерівних поверхнях з’явиться тонкий шар пилу. Гірше, коли вони обклеєні шпалерами, панелями або дерев’яною обшивкою – тут бруд може заховатися. Пил також осідає завдяки павукам, які населяють кути: саме павутиння притягує весь бруд, що витає в повітрі.

Пилосос буде незамінним у прибиранні пилу зі стін! Хоча це рішення здається очевидним, потрібно звернути увагу на відповідні поради. В ідеалі стіни слід обробляти спеціальною щіткою. Наконечник пилососа повинен бути чистим, тому перед видаленням пилу зі стінок його краще ретельно вимити.

Як боротися із пилом / Фото pexels

Якщо немає пилососа, то можна використати суху губку, чистий малярський валик або мітлу на ручці. Щоб прибрати пил зі стін, не забудьте про драбину або табуретки, за якими буде легше дістатися до більш високих частин стін або стелі.

Для ефективного прибирання необхідно потрібно прибрати все: картини, постери, рослини тощо. Також варто починати прибирання зі стель і кутів, де найбільше збирається бруд. Якщо ви вже чистили стіни, то починайте рухатися зверху вниз, щоб не отримати зайвої роботи.