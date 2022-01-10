Стены – это магнит, где любит накапливаться пыль и уродовать дом. Если мы хотим, чтобы дом был чистым, иногда нужно уделять немного внимания уборке закоулков. Как удалить пыль со стен? Давайте проверим!

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Начнем с того, что пылевые компоненты поступают как снаружи, так и образуются внутри вашего дома. Лишь одно открытие окна или двери приведет к тому, что в вашу квартиру попадет много пыли и других мельчайших частиц.

Даже после прогулки на обуви вы принесете много частиц почвы и другой грязи. Выхлопные газы и шины автомобилей образуют массу молекул и химических соединений, а летом через открытое окно будет залетать много пыльцы растений, не говоря уже о насекомых. Все эти частицы грязи оседают в квартире. Одно из первых редко убираемых мест – это стены.

Опасная грязь / Фото pexels

Даже если их покрыть стенки штукатуркой, с течением времени на неровных поверхностях покажется узкий слой пыли. Хуже, когда они оклеены обоями, панелями или деревянной обшивкой – здесь грязь может укрыться. Пыль также оседает благодаря паукам, населяющим углы: именно паутина притягивает всю витающую в воздухе грязь.

Пылесос будет незаменим в уборке пыли со стен! Хотя это решение кажется очевидным, следует обратить внимание на соответствующие советы. В эталоне стенки следует обрабатывать специальной щеткой. Наконечник пылесоса должен быть чистым, поэтому перед удалением пыли из стен его лучше тщательно вымыть.

Как бороться с пылью / Фото pexels

Если нет пылесоса, то можно использовать сухую губку, чистый малярный валик или метлу на ручке. Чтобы убрать пыль со стен, не забудьте о стремянке или табуретках, за которыми будет легче добраться до более высоких частей стен или потолка.

Для эффективной уборки необходимо убрать все: картины, постеры, растения и прочее. Также следует начинать уборку с потолков и углов, где больше всего собирается грязь. Если вы уже чистили стены, начинайте двигаться сверху вниз, чтобы не получить лишней работы.