Компанія Brenac & Gonzalez & Associés представила проєкт неймовірного офісного центру. Ця споруда втілює усі найкращі тренди та просто шокує розмахом.

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Будівля має площу 16 тисяч квадратних метрів. Дизайнери зробили все, щоб працівники Orange працювали у максимально комфортних та натхненних умовах.

Так виглядає офісна сучасність / Фото Archdaily

Колись будівля належала компанії ІВМ, тут був один з кампусів. Архітектори попрацювали не лише над оновленням всіх конструкцій, а й передали споруді дух часу – відкритість, природність та динамічність.

Відкрите повітря – чудове рішення для активної роботи / Фото Archdaily

Новий офісний центр просякнутий природнім контекстом. Природою можна насолоджуватися не лише з вікна – вона інтегрована буквально у всі простори.

Тут все дихає натхненням / Фото Archdaily

Новий офісний центр компанії Orange – це приклад турботи про своїх працівників та втілення усіх позитивних трендів, які диктують умови в архітектурі.