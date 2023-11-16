Посадіть ці дерева біля будинку, щоб привабити успіх і достаток

Існують дерева, які притягують щастя. Тому господарі часто садять їх на своїх подвір'ях, щоб чимшвидше досягти поставлених цілей.

Якщо ви хочете стати щасливими та заможними, то посадіть клен, каштан, горобину, калину, вербу, або модрину навколо свого будинку.

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Верба

Дерево символізує матеріальний добробут і достаток. Верба добре впливає на перебіг справ людини, а також на її стосунки з соціумом.

Символізує достаток / Фото Canva

Клен

Клен приваблює удачу і щастя. Найкраще біля будинку садити старе велике дерево. Так ви привабите більший успіх. Крім того, клен рятує оселю від негативної енергії. Завдяки цьому господарі ніколи не відчуватимуть потреби в грошах.

Приваблює удачу і щастя / Фото Canva

Модрина

Це дерево здатне швидко заспокоїти людину. Модрину варто посадити біля будинку, якщо маєте багато справ. Тоді вам вдасться вирішити всі проблеми з легкістю та зберегти спокій.

Дерево, яке заспокоює / Фото Canva

Каштан

Каштан притягує фінансовий достаток до мешканців будинку. Посадивши це дерево, будете мати вдосталь грошей.

Притягує фінансове благополуччя / Фото Canva

Калина

Це дерево якнайкраще впливає на майбутнє мешканців будинку. Калина покращує самопочуття, дарує енергію і сили.

Калина покращує самопочуття / Фото Canva

Горобина

Горобина є символом родючості. Вона приносить в будинок щастя і позитивну енергію. Крім того, дерево підіймає бойовий дух.

Горобина є символом родючості / Фото Canva