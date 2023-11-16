Если вы хотите стать счастливыми и состоятельными, то посадите клен, каштан, рябину, калину, иву или лиственницу вокруг своего дома.
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Ива
Дерево символизирует материальное благополучие и достаток. Ива хорошо влияет на ход дел человека, а также на его отношения с социумом.
Символизирует достаток / Фото Canva
Клен
Клен привлекает удачу и счастье. Лучше всего у дома сажать старое крупное дерево. Так вы привлечете больший успех. Кроме того, клен спасает дом от отрицательной энергии. Благодаря этому хозяева никогда не будут нуждаться в деньгах.
Привлекает удачу и счастье / Фото Canva
Лиственница
Это дерево способно быстро успокоить человека. Лиственницу стоит посадить возле дома, если имеете много дел. Тогда вам удастся решить все проблемы с легкостью и сохранить покой.
Успокаивающее дерево / Фото Canva
Каштан
Каштан привлекает финансовое состояние к жильцам дома. Посадив это дерево, будете иметь достаточно денег.
Привлекает финансовое благополучие / Фото Canva
Калина
Это дерево как нельзя лучше влияет на будущее жильцов дома. Калина улучшает самочувствие, дарит энергию и силы.
Калина улучшает самочувствие / Фото Canva
Рябина
Рябина является символом плодородия. Она приносит в дом счастье и положительную энергию. Кроме того, дерево поднимает боевой дух.
Рябина является символом плодородия / Фото Canva