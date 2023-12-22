Не робіть цього у День зимового сонцестояння: буде погано

День зимового сонцестояння мав велике значення для наших предків. Тому що саме в цей день вони відзначали початок Нового року.

У День зимового сонцестояння Сонце перебуває в найнижчій позиції щодо Землі. Тому й тривалість дня є найкоротшою у рік, а ніч – найдовшою. У 2023 році цей день варто чекати 22 грудня. Які заборони існують та що не можна робити – розкаже 24 Канал.

До теми Прикмети у День зимового сонцестояння: про що свідчить негода 22 грудня

Заборони у День зимового сонцестояння

У давнину цього дня пращури відзначали старт Нового року. Вони вважали, що у День зимового сонцестояння на Землю спускається Молоде Сонце, що називалось Колядою. Для вшанування Коляди, предки розпалювали вогонь та готували обрядовий хліб у вигляді сонця.

Вважалось, що в цей день не можна бути скупим, бо тільки щедрі люди будуть мати гарний та щасливий рік. Натомість жадібні – лише накличуть собі проблем.

Не можна проводити цей день у брудному помешканні. Тоді це привабить у дім проблеми й труднощі упродовж наступного року.

У цей день не потрібно влаштовували гуляння та забави. Не найкраще рішення для такого свята. Можете приготувати легку вечерю для рідних і близьких, трав'яний чай та покласти на стіл горіхи, фрукти та солодкі пироги.

Якщо хтось попросить вас про домопомогу, то відмова вважатиметься гріхом.

Будь-які сварки чи конфлікти в цей день – небажані, бо тільки привабить у дім проблеми.

Народні повір'я у День зимового сонцестояння