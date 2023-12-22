Не робіть цього у День зимового сонцестояння: буде погано
День зимового сонцестояння мав велике значення для наших предків. Тому що саме в цей день вони відзначали початок Нового року.
У День зимового сонцестояння Сонце перебуває в найнижчій позиції щодо Землі. Тому й тривалість дня є найкоротшою у рік, а ніч – найдовшою. У 2023 році цей день варто чекати 22 грудня. Які заборони існують та що не можна робити – розкаже 24 Канал.
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Заборони у День зимового сонцестояння
У давнину цього дня пращури відзначали старт Нового року. Вони вважали, що у День зимового сонцестояння на Землю спускається Молоде Сонце, що називалось Колядою. Для вшанування Коляди, предки розпалювали вогонь та готували обрядовий хліб у вигляді сонця.
- Вважалось, що в цей день не можна бути скупим, бо тільки щедрі люди будуть мати гарний та щасливий рік. Натомість жадібні – лише накличуть собі проблем.
Не можна проводити цей день у брудному помешканні. Тоді це привабить у дім проблеми й труднощі упродовж наступного року.
У цей день не потрібно влаштовували гуляння та забави. Не найкраще рішення для такого свята. Можете приготувати легку вечерю для рідних і близьких, трав'яний чай та покласти на стіл горіхи, фрукти та солодкі пироги.
- Якщо хтось попросить вас про домопомогу, то відмова вважатиметься гріхом.
- Будь-які сварки чи конфлікти в цей день – небажані, бо тільки привабить у дім проблеми.
Народні повір'я у День зимового сонцестояння
- Іній на деревах у День зимового сонцестояння свідчить про хороший урожай у наступному сезоні.
- Сніжить на Новий ніч – очікуйте на відлигу.
- Предки вірили, що яка погода у День зимового сонцестояння, таку саму варто чекати 31 грудня.
- Помітили мороз на вікнах, взимку буде багато снігу.
- Якщо у цей день падає багато снігу, тоді влітку будуть часті опади.
- У День зимового сонцестояння ясно – значить на Новий рік буде хмарно.
- Помітили, що птахи перебувають у піддаші – незабаром хуртовини.