В День зимнего солнцестояния Солнце находится в самой низкой позиции по отношению к Земле. Поэтому и продолжительность дня самая короткая в год, а ночь – самая длинная. В 2023 году этот день следует ожидать 22 декабря. Какие запреты существуют и что нельзя делать – расскажет 24 Канал.

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Запреты в День зимнего солнцестояния

В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: отмечали старт Нового года. Они считали, что в День зимнего солнцестояния на Землю спускается Молодое Солнце, которое называлось Колядой. В честь Коляды, предки разжигали огонь и готовили обрядовый хлеб в виде солнца.

Считалось, что в этот день нельзя быть скупым, потому что только щедрые люди будут иметь хороший и счастливый год. Зато жадные – только обретут себе проблемы.

Нельзя проводить этот день в грязном доме. Тогда это привлечет в дом трудности в следующем году.

В этот день не нужно устраивать застолья и забавы. Не самое лучшее решение для такого праздника. Вы можете приготовить легкий ужин для родных и близких, травяной чай и положить на стол орехи, фрукты и сладкие пироги.

Если кто-то попросит вас о помощи, то отказ будет считаться грехом.

Любые ссоры или конфликты в этот день нежелательны, потому что только привлечет в дом проблемы.

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