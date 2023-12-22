У наших предков-славян зимнее солнцестояние было стартом нового года. В этот день в старину почитали одного из ведущих богов у славян – Даждьбога, который символизировал Солнце. А что еще люди делали – знает 24 Канал.

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Традиции на День зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния у предков считался одним из главных моментов в календаре, ведь в этот день они отмечали Новый год. Некоторые традиции придерживались, чтобы уродил богатый урожай, был достаток в доме, а все родные оставались здоровыми.

Считалось, что в самую длинную ночь на землю приходит нечистая сила, которая отнимает много энергии. Чтобы злые духи не могли повлиять на людей, они делали букеты из елки. Насыщенный запах хвои отпугивал нечисть.

От этого праздника день становился длиннее, поэтому предки воспринимали это как победу света над тьмой и становление чего-то нового. Люди выпекали хлеб в виде солнца. Ближе к вечеру разжигали огонь и катили по двору пылающие колеса. Таким образом они показывали, что хотят более длинного светового дня.

Приметы в День зимнего солнцестояния