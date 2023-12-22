У наших предків-слов'ян зимове сонцестояння було стартом нового року. У цей день у давнину вшановували одного з провідних богів у слов'ян – Даждьбога, який символізував Сонце. А що ще люди робили – знає 24 Канал.

До теми День зимового сонцестояння 2023: коли відбудеться найдовша ніч у році

Традиції на День зимового сонцестояння

День зимового сонцестояння у пращурів вважався одних із головних моментів у календарі, адже у цей день вони відзначали Новий рік. Деяких традицій дотримувалися, щоб вродив багатий врожай, був достаток у домі, а всі рідні – залишалися здоровими.

Вважалося, що у найдовшу ніч на землю приходить нечиста сила, яка забирає багато енергії. Аби злі духи не могли вплинути на людей, вони робили букети з ялинки. Насичений запах хвої відлякував нечисть.

Від цього свята день ставав довшим, тому предки сприймали це як перемогу світла над темрявою та становлення чогось нового. Люди випікали хліб у вигляді сонця. Ближче до вечора розпалювали вогонь і котили по дворі колеса, які палали. У такий спосіб вони показували, що хочуть довшого світлового дня.

Прикмети на День зимового сонцестояння