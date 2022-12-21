21 грудня – День зимового сонцестояння: народні прикмети та заборони у свято
У 2022 році зимове сонцестояння припало на 21 грудня й настане воно о 23:47 год за київським часом. Відповідно саме сьогодні у Північній півкулі починається астрономічна зима, а у Південній півкулі – астрономічне літо.
Під час зимового сонцестояння у Північній півкулі Сонце найменший час залишається над горизонтом, займаючи найнижчу позицію над обрієм. У такому положенні воно пробуде впродовж трьох днів, потім почне поступово підійматися над горизонтом. Термін "сонцестояння" з'явився саме через таке цікаве астрономічне явище, пише 24 канал.
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Історія свята, яке пов'язане із зимовим сонцестоянням тягнеться ще з давніх часів, адже тоді люди жили відповідно до сонячних циклів. У віруваннях слов'ян Сонце завжди посідало важливе місце, бо вони розуміли, що від сонячного світла й тепла залежить життя людини на землі. Тож цей день також вважався днем перемоги світла над темрявою та добра над злом.
І у наш час День зимового сонцестояння вважається хорошим днем для нових починань та великих звершень. У цей період заведено складати нові плани й позбавлятися усього непотрібного у своєму житті.
Також можна поставити ялинку у дома та гарно прикрасити її. Це принесе трішки радості та подарує святковий настрій.
День зимового сонцестояння – що не можна робити у свято / Фото Canva
Зимове сонцестояння – що не можна робити
- Потрібно відмовитися від гучних гулянь та важкої їжі.
- Не варто вживати алкоголь.
- Не можна відмовляти людям у допомозі.
- Не можна сваритися та тримати образу у серці.
- Не можна ходити у брудному одязі та у неприбраній квартирі.
День зимового сонцестояння – народні прикмети / Фото Canva
Народні повір'я у День зимового сонцестояння
- Якщо ви помітили на деревах іній цього дня, то у наступному році варто очікувати багатий урожай, а у новорічну ніч – відлигу.
- Яка погода буде у День зимового сонцестояння, то така ж буде й 31 грудня.
- Якщо за вікном морозна погода, то зима буде сніжною та м'якою.
- Якщо завірюха та снігопад, то літо буде дощовим.
- Якщо ясне і променисте сонце – на Новий рік буде похмуро та сильний мороз.
- Якщо птахи ховаються під дахом, то очікуйте хуртовину.