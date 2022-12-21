Під час зимового сонцестояння у Північній півкулі Сонце найменший час залишається над горизонтом, займаючи найнижчу позицію над обрієм. У такому положенні воно пробуде впродовж трьох днів, потім почне поступово підійматися над горизонтом. Термін "сонцестояння" з'явився саме через таке цікаве астрономічне явище, пише 24 канал.

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Історія свята, яке пов'язане із зимовим сонцестоянням тягнеться ще з давніх часів, адже тоді люди жили відповідно до сонячних циклів. У віруваннях слов'ян Сонце завжди посідало важливе місце, бо вони розуміли, що від сонячного світла й тепла залежить життя людини на землі. Тож цей день також вважався днем перемоги світла над темрявою та добра над злом.

І у наш час День зимового сонцестояння вважається хорошим днем для нових починань та великих звершень. У цей період заведено складати нові плани й позбавлятися усього непотрібного у своєму житті.

Також можна поставити ялинку у дома та гарно прикрасити її. Це принесе трішки радості та подарує святковий настрій.

День зимового сонцестояння – що не можна робити у свято / Фото Canva

Зимове сонцестояння – що не можна робити

Потрібно відмовитися від гучних гулянь та важкої їжі.

Не варто вживати алкоголь.

Не можна відмовляти людям у допомозі.

Не можна сваритися та тримати образу у серці.

Не можна ходити у брудному одязі та у неприбраній квартирі.

День зимового сонцестояння – народні прикмети / Фото Canva

Народні повір'я у День зимового сонцестояння