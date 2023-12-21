Головні заборони та прикмети на День зимового сонцестояння
21 грудня 2023, 21:00Читать новость на русском
Джерело:"УНІАН"
Вже завтра, 22 грудня, світ відзначатиме День зимового сонцестояння. Згідно з народними традиціями, це свято має потужну енергетику. Тому варто дотримуватися всіх прикмет та заборон, які з ним пов'язані.
День зимового сонцестояння запровадив ще Гай Юлій Цезар. Після нього ночі будуть коротшими, а дні – довшими. Це триватиме аж до літнього сонцестояння 2024 року. Про головні заборони та прикмети сонцевороту розповість 24 Канал.
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Що не можна робити у День зимового сонцестояння
- Не можна влаштовувати гучні вечірки.
- Заборонено вживати алкогольні напої та важку їжу.
- Не варто виходити з дому, краще проведіть день з близькими та рідними людьми.
- Не можна відмовляти у допомозі та бути скупим.
Що варто робити у День зимового сонцестояння
- Це вдалий день, щоб скласти плани на майбутнє.
- Необхідно розібратися з думками та викинути непотрібні речі з дому.
- Варто забути про старі образи та позбутися їх.
- Слід обов'язково загадати бажання, адже вважається, що воно обов'язково збудеться.
- 22 грудня – хороша дата для того, щоб прикрасити ялинку.
Народні прикмети
- Якщо побачите іній на деревах, то наступного року отримаєте хороший врожай жита та пшениці.
- Погода 31 грудня, напередодні Нового року, буде такою ж самою, як сьогодні.
- Якщо весь день протримається морозяна погода, то очікуйте сніжну зиму.
- Якщо впаде дощ, то готуйтеся до того, що весною буде лити як з відра.