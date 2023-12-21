День зимнего солнцестояния ввел еще Гай Юлий Цезарь. После него ночи будут короче, а дни – длиннее. Это будет продолжаться вплоть до летнего солнцестояния в 2024 году. О главных запретах и приметах солнцеворота расскажет 24 Канал.

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Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния

Нельзя устраивать громкие вечеринки.

Запрещено употреблять алкогольные напитки и тяжелую пищу.

Не следует выходить из дома, лучше проведите день с близкими и родными людьми.

Нельзя отказывать в помощи и быть скупым.

Что следует делать в День зимнего солнцестояния

Это удачный день, чтобы составить планы на будущее.

Необходимо разобраться с мыслями и выбросить ненужные вещи из дома.

Следует забыть о старых образах и избавиться от них.

Следует обязательно загадать желание, ведь считается, что оно обязательно сбудется.

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Народные приметы