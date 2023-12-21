День зимового сонцестояння запровадив ще Гай Юлій Цезар. Після нього ночі будуть коротшими, а дні – довшими. Це триватиме аж до літнього сонцестояння 2024 року. Про головні заборони та прикмети сонцевороту розповість 24 Канал.

Актуально День зимового сонцестояння 2023: коли відбудеться найдовша ніч у році

Що не можна робити у День зимового сонцестояння

Не можна влаштовувати гучні вечірки.

Заборонено вживати алкогольні напої та важку їжу.

Не варто виходити з дому, краще проведіть день з близькими та рідними людьми.

Не можна відмовляти у допомозі та бути скупим.

Що варто робити у День зимового сонцестояння

Це вдалий день, щоб скласти плани на майбутнє.

Необхідно розібратися з думками та викинути непотрібні речі з дому.

Варто забути про старі образи та позбутися їх.

Слід обов'язково загадати бажання, адже вважається, що воно обов'язково збудеться.

22 грудня – хороша дата для того, щоб прикрасити ялинку.

Народні прикмети