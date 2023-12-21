День зимового сонцестояння запровадив ще Гай Юлій Цезар. Після нього ночі будуть коротшими, а дні – довшими. Це триватиме аж до літнього сонцестояння 2024 року. Про головні заборони та прикмети сонцевороту розповість 24 Канал.

Актуально День зимового сонцестояння 2023: коли відбудеться найдовша ніч у році

Що не можна робити у День зимового сонцестояння

  • Не можна влаштовувати гучні вечірки.
  • Заборонено вживати алкогольні напої та важку їжу.
  • Не варто виходити з дому, краще проведіть день з близькими та рідними людьми.
  • Не можна відмовляти у допомозі та бути скупим.

Що варто робити у День зимового сонцестояння

  • Це вдалий день, щоб скласти плани на майбутнє.
  • Необхідно розібратися з думками та викинути непотрібні речі з дому.
  • Варто забути про старі образи та позбутися їх.
  • Слід обов'язково загадати бажання, адже вважається, що воно обов'язково збудеться.
  • 22 грудня – хороша дата для того, щоб прикрасити ялинку.

Народні прикмети

  • Якщо побачите іній на деревах, то наступного року отримаєте хороший врожай жита та пшениці.
  • Погода 31 грудня, напередодні Нового року, буде такою ж самою, як сьогодні.
  • Якщо весь день протримається морозяна погода, то очікуйте сніжну зиму.
  • Якщо впаде дощ, то готуйтеся до того, що весною буде лити як з відра.