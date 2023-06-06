День журналіста ввели з метою підкреслити значущість свободи слова, незалежності ЗМІ та важливості професійних стандартів. Свято відзначають працівники різних засобів масової інформації – газет, радіо, телебачення, журналів, а також онлайн-медіа. 24 Канал розповість історію встановлення Дня журналіста в Україні.

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Історія Дня журналіста в Україні

Дату свята обрали 6 червня, адже саме у цей день 1992 року Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.

День журналіста встановили в Україні у 1994 році. Тодішній президент України Леонід Кравчук видав указ, щоб підтримати ідею делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів.

Є й інші не менш важливі свята, пов'язані з журналістикою. Наприклад, День військового журналіста України (16 лютого), День пам'яті українських журналістів (16 вересня, присвячений до зникнення Георгія Гонгадзе), Всесвітній день свободи преси (3 травня).

Варто зазначити, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тисячі журналістів щодня ризикують своїм життям, щоб зібрати необхідну інформацію. Нерідко виконання професійних обов'язків закінчується трагічно, тому журналістику вважають однією з найнебезпечніших професій у світі.

За даними Комітету захисту журналістів, протягом 2022 року в різних країнах світу загинуло принаймні 67 працівників засобів масової інформації. Частина смертей пов'язана із висвітленням війни Росії проти України. Зокрема, щонайменше 15 журналістів вбили від початку повномасштабного вторгнення РФ, 13 з яких – виконували свої професійні обов'язки.