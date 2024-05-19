Вважається, що мироносиці допомагають жінкам, які сповідують християнську віру, справлятися зі всіма життєвими труднощами та знаходити вихід зі складних ситуацій. Детальніше про свято читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Не пропустіть Міжнародні та професійні свята у травні 2024: скільки буде вихідних та робочих днів

День святих жінок-мироносиць

Відомо, що жінок-мироносиць було семеро: Марія Магдалина, сестри Лазаря – Марфа й Марія, Іоанна, Соломія, Марія Клеопова та Сусанна. Однак вважається, що насправді їх є більше. Християнки до останнього були вірні Ісусу Христу. Жінки першими дізналися, що Господь воскрес, адже тоді прийшли до його гробу, щоб змастити тіло миром. Гарні новини їм сповістив ангел. Згодом про те, що сталося, дізналися й інші.

Що не можна робити

Не можна ображати жінок та сваритися з ними.

Заборонено лихословити, пліткувати та злитися.

У цей день не варто важко працювати.

Народні прикмети

Якщо зранку буде роса, то чекайте на теплу погоду.

Якщо почуєте спів солов'я, то гарно розцвіте сад.

Сильний грім – до багатого врожаю.

Що ще відзначають

Щороку на 19 травня припадає Всесвітній день сімейного лікаря. Їхня робота дуже важлива та цінна, без неї неможливо уявити сучасне життя. Тож привітаймо сьогодні усіх причетних з професійним святом.

Також цієї неділі відзначається Міжнародний день боротьби з гепатитом. Свято було запроваджене у 2008 році Міжнародним альянсом з боротьби з гепатитом. Сьогодні традиційно інформують людей про цю хворобу.