Що цікаво, його встановили у 1999 році відповідним Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми. Головна мета свята – вшанувати роботу фахівців, які займаються розподілом земельних ресурсів. З цієї радісної нагоди 24 Канал зібрав гарні привітання з Днем землевпорядника України у картинках, прозі й віршах.
День землевпорядника України 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
Вітаю вас із професійним святом. Земля – наше основне національне багатство, яке перебуває під особливою охороною держави. Це наша святиня, годувальниця, невичерпне джерело натхнення. Добра і щастя вам та вашим родинам!
Землевпорядники, ви турбуєтесь про охорону, збереження, розумне та раціональне використання земельних ресурсів району. Довгих років життя та всіх земних щедрот вам!
Зараз щиро привітаю
Вас я з Днем землевпорядника!
Радості вам побажаю!
Доля буде хай така:
Світла, гарна та яскрава,
Красива та файна!
Хай усі ваші бажання
Позбуваються негайно!
Щоб трудитись на землі
Без нудьги й печалі!
А всі негаразди й біль
Послати подалі!
Землевпорядник стежить чітко,
Використовував щоб кожен,
Раціонально й ефективно,
Головний державний скарб.
Тож бажаємо вам щастя,
І земне багатство вам.
А земля що під ногами,
Міцне здоров'я слава вам.
Вітаю вас з днем землевпорядника! Бажаю завжди доброї погоди, теплої землі і попутного вітру!
З Днем землевпорядника! Нехай у ваших оселях панують мир та спокій, у справах – мудрість та натхнення, у серцях – весняний настрій та любов до рідної землі.
З Днем землевпорядника
Я привітаю вас,
І побажаю щастя вам,
У цей святковий час!
Нехай країна з гордістю
Запам'ятає вас навіки!
Бажаю вам бадьорості,
На всі ваші роки!
Всім, хто землю облаштовує,
Мої побажання щирі!
Щоб завжди ви усміхались,
Щоб трудитись вам у мирі!
Щоб у вас було в родині
Святково та чисто,
Щоб вас сонце зігрівало
Сяйвом променистим!
Щоб завжди були в пошані
У свого народу,
Днів ясних я вам бажаю,
Й доброї погоди!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.