Що цікаво, його встановили у 1999 році відповідним Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми. Головна мета свята – вшанувати роботу фахівців, які займаються розподілом земельних ресурсів. З цієї радісної нагоди 24 Канал зібрав гарні привітання з Днем землевпорядника України у картинках, прозі й віршах.

День землевпорядника України 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

Вітаю вас із професійним святом. Земля – наше основне національне багатство, яке перебуває під особливою охороною держави. Це наша святиня, годувальниця, невичерпне джерело натхнення. Добра і щастя вам та вашим родинам!

***

Землевпорядники, ви турбуєтесь про охорону, збереження, розумне та раціональне використання земельних ресурсів району. Довгих років життя та всіх земних щедрот вам!

Привітання з Днем землевпорядника 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Зараз щиро привітаю

Вас я з Днем землевпорядника!

Радості вам побажаю!

Доля буде хай така:

Світла, гарна та яскрава,

Красива та файна!

Хай усі ваші бажання

Позбуваються негайно!

Щоб трудитись на землі

Без нудьги й печалі!

А всі негаразди й біль

Послати подалі!

***

Землевпорядник стежить чітко,

Використовував щоб кожен,

Раціонально й ефективно,

Головний державний скарб.

Тож бажаємо вам щастя,

І земне багатство вам.

А земля що під ногами,

Міцне здоров'я слава вам.

***

Вітаю вас з днем землевпорядника! Бажаю завжди доброї погоди, теплої землі і попутного вітру!

***

З Днем землевпорядника! Нехай у ваших оселях панують мир та спокій, у справах – мудрість та натхнення, у серцях – весняний настрій та любов до рідної землі.

***

З Днем землевпорядника

Я привітаю вас,

І побажаю щастя вам,

У цей святковий час!

Нехай країна з гордістю

Запам'ятає вас навіки!

Бажаю вам бадьорості,

На всі ваші роки!

***

Всім, хто землю облаштовує,

Мої побажання щирі!

Щоб завжди ви усміхались,

Щоб трудитись вам у мирі!

Щоб у вас було в родині

Святково та чисто,

Щоб вас сонце зігрівало

Сяйвом променистим!

Щоб завжди були в пошані

У свого народу,

Днів ясних я вам бажаю,

Й доброї погоди!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.