Взагалі щорічне святкування було встановлено у 1993 році Леонідом Кучмою. А ініціаторами стали працівники Львівської залізниці. Та й дату вибрали не випадково, адже саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні, передає 24 Канал.

День залізничника України 2025: як привітати у картинках і прозі?

Вітаю з Днем залізничника! Бажаю, щоб ваші шляхи завжди були рівними, вагони – повними радості та удачі, а життя – наповнене гармонією, теплом та добробутом. Нехай праця приносить лише задоволення і гордість.

***

Від щирого серця вітаємо з Днем залізничника і бажаємо, щоб життя було, як захоплива довга дорога з прекрасним видом з вікна, в хорошій компанії та в доброму здоров'ї! Нехай все у вас виходить!

Привітання з Днем залізничника України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем залізничника! Нехай неприємності пролітають повз, як вітер за вікном локомотива! Нехай твоя доля буде прямою і блискучою, як залізничні рейки! Бажаю, щоб в потязі твого життя завжди їхали вагони щастя, любові, добробуту і здоров'я!

***

Шановні працівники залізниці! Дякую вам за вашу важку роботу, яку ви сумлінно виконуєте. Бажаємо вам міцного здоров'я і відмінного самопочуття. Любові вам, щастя, простих людських радощів, які прикрашають життєвий шлях, роблячи його ще більш приємним. Нехай ваша праця приносить вам якомога більше позитивних емоцій і цікавих моментів.

Привітання з Днем залізничника України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У День залізничника вітаю машиніста зі святом! Бажаю прекрасного і гладкого шляху по життю і на роботі. Лови удачу за хвіст і досягай небачених результатів в будь-якій справі!

Привітання з Днем залізничника України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем залізничника і від душі бажаю веселою життя з залізним правилом: залишатися завжди щасливою людиною, по якій би дорозі не доводилося йти. Бажаю, щоб всі шляхи вели до успіху, щоб у твоєму потязі завжди були склади любові, натхнення й удачі.

Привітання з Днем залізничника України 2025 / Колаж LifeStyle24

