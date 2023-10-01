День захисників і захисниць України: картинки-привітання для наших Героїв
Цієї неділі Україна відзначає День захисників і захисниць. Тож привітайте тих, хто уже понад 19 місяців повномасштабної війни боронить рідну землю від російських загарбників.
Уже вдруге наша держава відзначає це важливе свято в умовах повномасштабної війни. Однак, вперше у нову дату – 1 жовтня. 24 Канал зібрав картинки-привітання з Днем захисників і захисниць України. Тож хутчіше обирайте та вітайте наших Героїв.
До слова З Днем захисників і захисниць України: найкращі привітання у прозі та віршахЗверніть увагу! О 09:00 1 жовтня вся Україна на хвилину зупиниться, аби мовчанням вшанувати подвиг тих, хто загинув, захищаючи нашу державу та народ від російського агресора. Вічна пам'ять і слава Героям!
Привітання з Днем захисників і захисниць України
З Днем захисників і захисниць України / Amazing Ukraine
Привітання / З відкритих джерел