Уже вдруге наша держава відзначає це важливе свято в умовах повномасштабної війни. Однак, вперше у нову дату – 1 жовтня. 24 Канал зібрав картинки-привітання з Днем захисників і захисниць України. Тож хутчіше обирайте та вітайте наших Героїв.

До слова З Днем захисників і захисниць України: найкращі привітання у прозі та віршах

Привітання з Днем захисників і захисниць України

Привітання з Днем захисників і захисниць України / Картинка з сайту Міноборони

З Днем захисників і захисниць України / З відкритих джерел

Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж 24 Каналу

З Днем захисників і захисниць України / Amazing Ukraine

Картинка-привітання / Фото з відкритих джерел


Привітання / З відкритих джерел

З Днем захисників і захисниць України / З відкритих джерел