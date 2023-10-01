Уже вдруге наша держава відзначає це важливе свято в умовах повномасштабної війни. Однак, вперше у нову дату – 1 жовтня. 24 Канал зібрав картинки-привітання з Днем захисників і захисниць України. Тож хутчіше обирайте та вітайте наших Героїв.
До слова З Днем захисників і захисниць України: найкращі привітання у прозі та віршах
Привітання з Днем захисників і захисниць України
Привітання з Днем захисників і захисниць України / Картинка з сайту Міноборони
З Днем захисників і захисниць України / З відкритих джерел
Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж 24 Каналу
З Днем захисників і захисниць України / Amazing Ukraine
Картинка-привітання / Фото з відкритих джерел
Привітання / З відкритих джерел
З Днем захисників і захисниць України / З відкритих джерел