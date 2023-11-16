День євангеліста Матвія: головні традиції свята, що не можна робити сьогодні

16 листопада у церкві вшановують пам'ять євангеліста Матвія. Він був одним із 12 апостолів Ісуса Христа.

Відомо, що Левій Матвій був митарем. Так раніше називали людей, які збирали мито та податки. Саме під час збору коштів в державну казну, святий зустрів Ісуса Христа, який покликав його до себе, зазначає 24 Канал.

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Незабаром Матвій прийняв християнство. Кажуть, що учень був особливо наближений до Господа. Після страти і вознесіння Ісуса, Левій Матвій відправився в далекі країни, щоб поширювати Слово Боже серед людей. Згодом учень Христа написав Євангеліє.

Головні традиції свята

У цей день заведено ходити в гості. Хрещеники відвідують хресних, діти – батьків, а подруги, друзі та сусіди обідають один в одного. У багатьох регіонах це називають матвіївськими посиденьками.

Свято припадає на початок Різдвяного посту, тому на столи традиційно виставляють тільки пісні страви. Під час посиденьок співають пісні, веселяться та розмовляють. Дівчата і молоді жінки займаються рукоділлям, грають в ігри і навіть ворожать на любов та заміжжя.

Апостол Матвій / Фото "СПЖ"

Бабусі та дідусі вчать з онуками пісні, загадки, діляться цікавими історіями з життя і розповідають про прикмети на свято.

Що не можна робити сьогодні