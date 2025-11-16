Пам'ять апостола і євангеліста Матвія традиційно вшановують 16 листопада за новоюліанським календарем, пише 24 Канал. Детальніше про заборони цього свята – читайте далі в матеріалі.
Що не можна робити в День євангеліста Матвія 2025?
- Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.
- Не варто виходити з дому без особливої потреби.
- Не слід одягати речі навиворіт, бо тоді накличете біди.
- Не рекомендується розмовляти з людиною через поріг.
- Не можна свистіти в будинку.
- Не варто важко працювати.
- Не слід займатися рукоділлям, зокрема в'язанням і вишиванням.
- Не рекомендується сідати на стіл.
- Не можна влаштовувати гучні святкування.
Що відомо про євангеліста Матвія?
- Перш ніж стати євангелістом, Матвій був митником і збирав податки для Риму. Втім, святому довелося залишити свою посаду та піти за Спасителем, зазначає Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.
- Матвій почав проповідувати християнство у Палестині, а згодом – написав Євангеліє. Крім цього, святий поширював віру у Сирії, Мідії, Персії та Парфії. Його останнім місцем служіння стала Ефіопія. Там він заснував церкву і побудував храм у місті Мірмени.
- Одного дня Матвій зцілив дружину і сина правителя Фулвіана, навернувши багатьох язичників до віри. Однак імператор Фулвіан не хотів, щоб його піддані ставали християнами, тому звинуватив апостола в чаклунстві й наказав стратити його.
- Через деякий час Матвія схопили, поклали на хмиз і підпалили, але вогонь не зашкодив йому. Навіть коли Фулвіан додав смоли та дванадцять ідолів у вогнище, тіло святого апостола залишилося неушкодженим.