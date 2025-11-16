Що не можна робити в День євангеліста Матвія 2025 / Колаж LifeStyle24

Апостол і євангеліст Матвій – один із найбільш значущих святих раннього християнства. Його життєвий шлях був сповнений глибокої віри, тому став прикладом для мільйонів вірян.