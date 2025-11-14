Першочергова мета будь-якого посту – можливість задуматись про власні недосконалості, переосмислити власні дії та очистити думки від гріховних намірів, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю отця Романа Тереховського, працівника храму Пресвятої Євхаристії Української Греко-Католицької Церкви для Суспільне Львів.

Цікаво Вже завтра – Різдвяний піст 2025: що категорично не можна робити в цей час

Як правильно постити?

Священник УГКЦ зазначив, що Різдвяний піст має сильну специфіку, сповнену духу Різдва. Хоч віряни й звертають увагу на свою грішність, проте "йдуть з радістю назустріч Христу, який родиться". На відміну від світу, який не прийняв Його тоді, християни "повинні приймати з радістю".

Також отець Роман Тереховський пояснив, що в часі посту, а тим більше в умовах війни, бажано утриматись від надмірних святкувань, веселощів та гучних забав. Якщо виникає визначна подія, святкувати, звісно, можна, але це варто зробити культурно, виховано та стримано.

Важливо пам'ятати, що поруч можуть бути ті, хто нещодавно зазнав втрат, і їм неприємно чути гучну та веселу забаву.

Якщо зазвичай ми звикли казати: "Роби людям те, що хочеш, аби робили тобі". То в часі посту навпаки: "Не роби того, чого не хочеш, аби робили тобі",

– пояснив отець Роман.

Як правильно постити / Фото Freepik

Якщо лікар забороняє повне постування через стан здоров'я, то слід дослухатися до порад. У такому випадку постування можна зосередити на відмові від поганих звичок, наприклад, палінні або вживанні лайливих слів. Що цікаво, для когось як піст може служити відмова від комп'ютерних ігор або обмеження часу з гаджетами.

Водночас Блаженніший Митрополит Володимир запевнив, що піст має полягати не лише в обмеженні їжі. Основна його суть – у духовному зціленні людини. Крім того, вірянам не варто сприймати піст як дієту. Адже християни в цей період мають щодня молитися та каятися в поганих вчинках.

Чи можна дітям постити?