День єднання 2023: значення та мета свята, яке було засноване рік тому

16 лютого українці вдруге відзначають День єднання. Свято було засноване у 2022 році Володимиром Зеленським задля єдності народу на тлі повідомлень про можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Рік тому було важко повірити що Росія справді нападе, але зараз ми не сумніваємося у лицемірності та жорстокості росіян. Єдність – це те, що не можливо відібрати в українців у спільній боротьбі чи у мирний час, адже у цьому наша сила, зазначає 24 Канал.

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День єднання 2023 – історія та значення свята

Взимку 2022 року без пояснень Росія почала стягувати свої війська та техніку до кордону України. У світових ЗМІ було безліч новин про можливість військового вторгнення Росії в нашу країну. Серед можливих дат початку війни різні видання називали 16 лютого. Водночас Володимир Зеленський оголосив цю дату Днем єднання, щоб заспокоїти українців.

Нас лякають великою війною і в черговий раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не перший раз. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ вже підписаний. У цей день ми вивісимо національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки й покажемо всьому світу нашу єдність, – заявив тоді Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Свято було створене задля згуртування українців навколо національної ідеї й для того, щоб показати російським пропагандистам нашу єдність. Адже у всіх нас одна мета – жити у мирі.

День єднання 2023 – історія та значення свята / Фото "Еспресо.TV"

В Указі президента України від 14 лютого 2022 року було зазначено, що День єднання створене задля зміцнення українського суспільства та його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, та протидії морально-психологічному та інформаційно-пропагандистському тиску на суспільну свідомість.

До свята у соцмережах був запущений флешмоб в рамках якого українці робили фото з прапором України чи у вишиванці та публікували його під хештег #UAразом, а потім передати це завдання іншій людині.

Сьогодні ж нам важливо пам'ятати, що ми маємо залишатися єдиними, адже лише так ми зможемо перемогти нашого спільного ворога.